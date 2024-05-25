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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak - 25 Mayıs Cumartesi güncel hava durumu

        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 06:53 Güncelleme: 25.05.2024 - 08:20
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Ankara çevreleri ile Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 29, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

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        EDİRNE: 27, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 28, Parçalı bulutlu

        ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA: 32, Parçalı bulutlu

        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİNOP: 22, parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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