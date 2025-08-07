Kredi kartı ve borç yapılandırması 2025: BDDK Kredi kartı borcu nasıl ve nereden yapılandırılır, kimleri kapsıyor?
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar için BDDK kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma kapsamını genişletti. Peki BDDK Kredi kartı borcu nasıl ve nereden yapılandırılır, kimleri kapsıyor, azami faiz oranı kaç? İşte Kredi kartı ve borç yapılandırma detayları
Kredi kartı ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler detayları sorguluyor. Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı. Peki kredi kartı ve kredi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte detaylar…
KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE?
Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." denildi.
Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.
KREDİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.
Başvurular, ilgili bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek.
Yapılandırma başvurusu olumlu sonuçlanan kullanıcılarla yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.
KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR?
Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi:
"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.
İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.
Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."
Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.