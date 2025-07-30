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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı faiz oranları düştü mü, ne kadar oldu? 2025 Ağustos kredi kartı, nakit avans ve KHM faizi yüzde kaç oldu?

        Kredi kartı faiz oranı ne kadar oldu? Kredi kartı, nakit avans, KMH faizi yüzde kaça düştü?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı harcamaları ve nakit avans işlemlerinde geçerli olan faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Yeni düzenleme 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek ve milyonlarca kart sahibini doğrudan etkileyecek. Peki, yeni dönemde kredi kartı faiz oranları nasıl olacak? İşte, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak güncel kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:02
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında aşağı yönlü bir düzenlemeye gitti. Alınan bu karar, özellikle borcunu taksitlendiren ya da nakit avans yoluyla kısa vadeli finansman sağlayan kullanıcılar için önemli bir gelişme niteliği taşıyor. Faiz indirimi, bireysel kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendirirken, finansal planlamalarda da etkili olacak. Yeni faiz oranları, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranları nasıl şekillendi? İşte merak edilen güncel oranlar ve düzenlemeye dair tüm ayrıntılar...

        • 2

          2025 GÜNCEL KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS FAİZ ORANLARI

          - Kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

          - Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

          - Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

        • 3

          KREDİ KARTI FAİZ İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

          TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası tarafından belirtilen yeni oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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