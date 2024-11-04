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        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı borcu yapılandırma 2024: Kredi kartı borcu 60 aya kadar nasıl yapılandırılır, şartları nelerdir?

        Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu 60 aya kadar nasıl yapılandırılır?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı borcunu ödeyemeyenler için yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre, kredi kart borcu 60 aya kadar yapılandırılacak ve azami faiz oranı yüzde 3,11 olarak uygulanacak. İşte, kredi kartı borç yapılandırma hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:58
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        • 1

          Milyonlarca vatandaş kredi kart borç yapılandırma detayları hakkında araştırma yapıyor. Borcunu ödeyemeyenlere, 60 aya kadar yapılandırma imkânı sunan yeni düzenleme sayesinde birçok kişi kredi kartını borcunu ödeyebilecek ve borcun ancak yarısı ödendikten sonra kart limiti arttırılabilecek. İşte, kredi kartı borç yapılandırma hakkında tüm detaylar...

        • 2

          BORCUNU ÖDEMEYENLER İÇİN 60 AYA KADAR VADE İMKÂNI

          Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek.

          Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

        • 3

          YAPILANDIRMADA KULLANILACAK AZAMİ FAİZ ORANI YÜZDE 3,11

          TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

        • 4

          BORÇLUNUN 1 YIL SÜRESİ VAR

          İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

        • 5

          ASGARİ ÖDEME ORANI KREDİ KARTI LİMİTİNE GÖRE BELİRLENECEK

          Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

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