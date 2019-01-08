Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi

Kredi kartı borcu olan vatandaşlar bu habere dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenler için müjde niteliğinde bir haber verdi.

KREDİ KARTI BORCU OLANLAR DİKKAT!

Chumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, Buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek." dedi.

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELERİ SIRALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

2002’de 154 milyon lira olan hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018’de 31,1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı.

Halkbank 2019’da 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.

Hayvancılıkta battı diyor ya Bay Kemal bu ay bizi iyi takip et. Ağustos’ta bir çok adımları attık. Ocak’ta ödenecek tarımsal destekleri açıklayacağım.

Fark ödemesi buğday, mısırı, çeltikte 550 milyon TL

Buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL

Çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL

Yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin TL

Sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon TL

Toplamda 2 milyar 35 milyon 300 bin TL

Eski parayla 2 katrilyon… Bay Kemal… Ben bugüne kadar verilenleri zaten söylemiyorum.

Hiçbir zaman ağzı var hakkı konuşmaz, kulağı var duymaz.

Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği 5 puana çıkartıyoruz

500 altı sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan uygulamasını devam ettiriyoruz

Ziraat Bankası dar günlerinde çiftçiye destek olmak için farklı erteleme, yapılandırma alternatiflerini geliştirdi. Çiftçi borçlarına bir yıla kadar vadelendirme imkanı geliyor. Kısa sürede yaklaşık 2 bin üreticimiz başvuruda bulundu