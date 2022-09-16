Kraliçe'nin cenazesi için özel isteği neydi?

Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze günü için planlara kişisel eklemeler yaptığını açıkladı.
Kraliçe'nin istediği dokunuşlar arasında kavalcısı tarafından ağıt çalınması da var.
19 Eylül'de Westminster Abbey'deki gerçekleşecek devlet cenazesi, büyük olasılıkla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de düzenlenen en büyük törenlerden biri olacak. Saray yardımcıları, tüm düzenlemeler konusunda Kraliçe'ye danışıldığını söyledi.
KRALİÇE'NİN KİŞİSEL TERCİHLERİNİ YANSITMASI BEKLENİYOR
Tören sırasında ulusal çapta iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Törende gerçekleşecek müzik ve okunacak şeylerin Kraliçe'nin cenaze için kişisel tercihlerinin çoğunu yansıtması bekleniyor.
Cenazeye katılımlarını teyit edenler arasında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da var. Cenazeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i temsilen eşi First Lady Olena Zelenski'nin de katılması bekleniyor.
"DÜNYANIN KISKANÇLIĞI"
Pazartesi günkü etkinliklerin resmi organizatörü, Norfolk Dükü Mareşal Earl, rolünün "hem alçakgönüllü hem de göz korkutucu" olduğunu söyledi. Son birkaç günlük yas ve anayasal sürecin ciddiyetinin "dünyanın kıskançlığı" olduğunu dile getirdi.
Pazartesi günkü etkinlikler, Kraliçe'nin naaşının bulunduğu Westminster Hall'den yakındaki Abbey'e nakledileceği cenaze alayı ile başlayacak.
Sussex Dükü Prens Harry ve yeni Galler Prensi kardeşi William, geçit töreni sırasında bir kez daha Kraliçe'nin tabutunun arkasında yan yana yürüyecek.
Kraliçe'nin tabutu, Edward VII, George V, George VI ve Sir Winston Churchill'in cenazeleri için kullanılan silah arabasında taşınacak.
Servisin sonuna doğru Son Mesaj (Last Post) çalınacak ve ardından iki dakikalık ulusal bir saygı duruşunda bulunulacak. 11:40 itibariyle Heathrow Havaalanı faaliyetlerine 30 dakika ara verecek, Londra'da gökyüzü iki dakikalık saygı duruşu boyunca sessiz olacak.
KRALİÇE'NİN İSTEĞİ
Saat 12:00'de bitmesi planlanan cenaze töreni, Kraliçe'nin isteği üzerince kavalcısı tarafından çalınan bir ağıtla sonlanacak.
Yakın aile üyeleri için son bir özel cenaze töreninin saat 19:30'da yapılması planlanıyor.
Kraliçe, geçen yıl ölen eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ile birlikte dinleneceği Kral VI. George Anıt Şapeli'ne defnedilecek.
Heathrow Havaalanı 11:40'tan itibaren tüm kalkış ve varışları 30 dakika süreyle durdurduğundan, Londra üzerindeki gökyüzü iki dakikalık sessizlik sırasında sessiz olacak.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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