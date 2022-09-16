Kraliçe'nin cenazesi için özel isteği neydi?

19 Eylül'de Westminster Abbey'deki gerçekleşecek devlet cenazesi, büyük olasılıkla İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere 'de düzenlenen en büyük törenlerden biri olacak. Saray yardımcıları, tüm düzenlemeler konusunda Kraliçe'ye danışıldığını söyledi.

Kraliçe'nin istediği dokunuşlar arasında kavalcısı tarafından ağıt çalınması da var.

Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze günü için planlara kişisel eklemeler yaptığını açıkladı.

Cenazeye katılımlarını teyit edenler arasında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da var. Cenazeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i temsilen eşi First Lady Olena Zelenski'nin de katılması bekleniyor.

Tören sırasında ulusal çapta iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Törende gerçekleşecek müzik ve okunacak şeylerin Kraliçe'nin cenaze için kişisel tercihlerinin çoğunu yansıtması bekleniyor.

"DÜNYANIN KISKANÇLIĞI"

Pazartesi günkü etkinliklerin resmi organizatörü, Norfolk Dükü Mareşal Earl, rolünün "hem alçakgönüllü hem de göz korkutucu" olduğunu söyledi. Son birkaç günlük yas ve anayasal sürecin ciddiyetinin "dünyanın kıskançlığı" olduğunu dile getirdi.

Pazartesi günkü etkinlikler, Kraliçe'nin naaşının bulunduğu Westminster Hall'den yakındaki Abbey'e nakledileceği cenaze alayı ile başlayacak.

Sussex Dükü Prens Harry ve yeni Galler Prensi kardeşi William, geçit töreni sırasında bir kez daha Kraliçe'nin tabutunun arkasında yan yana yürüyecek.