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        Haberler Dünyadan Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu, Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew casus soruşturmasının ortasında kaldı - magazin haberleri

        Prens Andrew, casus soruşturmasının ortasında kaldı

        Cinsel saldırı iddiaları sonrası saraydan dışlanan Prens Andrew, bu defa bir casus soruşturmasının ortasında kaldı. Bir dönem bağlantı kurduğu 'Çinli casus'un İngiltere'ye girişi güvenlik tehdidi nedeniyle yasaklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:08
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        • 1

          Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle İngiliz kraliyet ailesinden dışlanan Prens Andrew, Çinli bir casusla bağlantısı olduğu iddiası nedeniyle inceleme altına alındı.

          Casus olduğu iddia edilen kişinin 2020'de Prens Andrew'un doğum günü partisine davet edildiği, ancak şimdi İngiliz istihbarat servisi MI5 tarafından 'güvenlik gerekçesiyle' Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığı öğrenildi.

        • 2

          Birleşik Krallık'ın eski ticaret elçisi olan Prens Andrew, geçmişte etkili iş dünyası figürleriyle yakın işbirliği içinde çalışmıştı. Prens Andrew'la bağlantısı ortaya çıkan, casus olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Çinli iş insanının, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin de bir üyesi olduğu ve istihbarat toplayan Birleşik Cephe Çalışma Departmanı için çalıştığı tespit edildi.

          Büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütülen davada, casus olduğu iddia edilen kişiye Çin'de yatırımcı aramak üzere Andrew adına hareket etme yetkisinin bile verildiği konuşuldu. Mahkeme belgelerine göre York Dükü'nün bir temsilcisi, Andrew adına bu kişiye Çin'deki potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmak için Avrasya Fonu olarak bilinen uluslararası bir mali girişim kurma yetkisi verdi.

        • 3

          "UTANÇ VERİCİ"

          Casus olduğu iddia edilen kişi, İngiltere'den sınır dışı edildi ve sınır dışı kararının iptali için yaptığı başvuru da reddedildi.

          Eski güvenlik bakanı, Andrew'un danışmanlarının casus olduğu iddia edilen kişiden haberdar olmaları gerekip gerekmediği sorulduğunda, "Durum sanıldığı kadar siyah ve beyaz değil ama kesinlikle son derece utanç verici" yanıtını verdi.

        • 4

          Casus olayına adı karışan Prens Andrew, hapisteyken intihar eden ABD'li pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kraliyet görevlerinden geri adım atmak zorunda kalmıştı.

          Kral Charles'ın kardeşi olan Andrew'u yıllar önce kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan Virginia Guiffre, Prens'e dava açmıştı.

        • 5

          Giuffre, 17 yaşındayken Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'in New York'taki malikanesinde ve ABD Virjinya Adaları'ndaki özel adasında Prens Andrew ile rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

        • 6

          Prens, hakkında ortaya atılan iddiaları reddetse de kendisine karşı ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açan Virginia Giuffre ile uzlaşmaya varmıştı. Uzlaşma kapsamında Kraliçe Elizabeth'in küçük oğlu Andrew, yapılan suçlamaları kabul etmemişti, ancak Giuffre'nin cinsel tacize uğrayan kurbanlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu derneğe çok yüklü miktarda bağış yapacağı belirtilmişti. Miktarın ne olduğu hiçbir zaman açıklanmadı.

        • 7

          Bu skandal olay sonrasında Buckingham Sarayı, Prens'in askeri ünvanlarını geri almıştı.

          2022'de Kral Charles'ın Andrew'un 1 milyon sterlinlik harçlığını kestiği bildirilmişti.

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