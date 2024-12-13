Birleşik Krallık'ın eski ticaret elçisi olan Prens Andrew, geçmişte etkili iş dünyası figürleriyle yakın işbirliği içinde çalışmıştı. Prens Andrew'la bağlantısı ortaya çıkan, casus olduğu iddia edilen 50 yaşındaki Çinli iş insanının, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin de bir üyesi olduğu ve istihbarat toplayan Birleşik Cephe Çalışma Departmanı için çalıştığı tespit edildi.

Büyük ölçüde kapalı kapılar ardında yürütülen davada, casus olduğu iddia edilen kişiye Çin'de yatırımcı aramak üzere Andrew adına hareket etme yetkisinin bile verildiği konuşuldu. Mahkeme belgelerine göre York Dükü'nün bir temsilcisi, Andrew adına bu kişiye Çin'deki potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmak için Avrasya Fonu olarak bilinen uluslararası bir mali girişim kurma yetkisi verdi.