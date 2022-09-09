Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü İngiliz basınında

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiliz gazeteleri, tarihe geçecek sayılarını hazırladı. İşte bu gazetelerden öne çıkanların birinci sayfaları.

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