BBC Frankie Dettori, Kraliçe için yarışmak üzere seçilmiş bir grup jokeyden biriydi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in Sandringham'daki tatil konağına vardığınızda ilk fark ettiğiniz şey, yarış atı Estimate'in gerçek boyutta heykeli olur.

Heykel, Kraliçe'nin at yarışlarına duyduğu sevginin kalıcı bir kanıtıydı. Yarışlarsa tacın arkasındaki kişinin kim olduğuna dair küçük bir pencere sunan belki yegane spordu.

Estimate, 2013'te Britanya'nın en önemli at yarışlarından Royal Ascot'ta Altın Kupa'yı kazandığında, 207 yıldır bu başarıyı yakalayan ilk hükümdar atı oluyordu.

Yarışı Kraliyet Locası'nda izleyen Kraliçe 2. Elizabeth'in keyifle ışıldayan yüzü yarış menajeri John Warren ile birlikte kameralara yakalanmıştı.

Warren, "Böyle bir sonuç inanılmaz bir yolculuğa muhteşem bir son demektir" demişti.

Estimate'ın zaferi, jokeyinin yarıştığı mor, altın ve kırmızı renklerin kazandığı 1.800'den fazla zaferden biriydi. Kraliçe 2. Elizabeth, hem bir at sahibi hem de yetiştiricisi olarak yarışa katkısı nedeniyle 2021'de İngiliz Şampiyonlar Serisi Onur Listesi'ne alındı.

Yarışlar, Kraliçe 2. Elizabeth'in İngiltere'nin içinde ya da dışında ilgilendiği daha ciddi işlerden uzaklaşmasını sağladı.

Antrenör Richard Hannon bu durumu "Bana 'Taze boya kokusu olmayan bir yere gelmek güzel' derdi" sözleriyle aktarıyor. Racing Post adlı yarış gazetesinin bir nüshası her zaman günlük postalarının arasına sıkıştırılırdı.

BBC Yarış atı Estimate'ın Sandringham tatil konağındaki heykeli

Atlar Kraliçe'nin çocukluğunun erken döneminden itibaren hayatının içinde oldu. Ata binmeyi büyükbabası 5. George'un kendisine dördüncü yaş gününde hediye ettiği Peggy adında bir Shetland midillisiyle öğrendi.

Yarışlara ilgisi İkinci Dünya Savaşı sırasında babasının yanında Wiltshire'a kraliyet atlarının eğitimini görmeye gitmeye başlamasıyla gelişti.

Kraliçe 2. Elizabeth, o günleri hatırlarken, "Daha sonra atları ahırlarda okşayabiliyordum. Daha önce bir safkan atın pürüzsüz yumuşaklığını böylesine hissetmemiştim" demişti.

Kraliçe'nin bir at yarışında ilk kez kamuoyu önüne çıkması, Mayıs 1945'te Avrupa'da savaşın bitmesinden iki hafta sonraydı; anne ve babasına Ascot'ta eşlik ediyordu.

Ascot'taki Kraliyet yarışı Royal Ascot, daha sonra onun en sevdiği sosyal etkinliklerden biri olacaktı. Burada toplam 24 yarışı kazanmanın zevkini yaşadı.

Kraliçe 2. Elizabeth, her yıl Windsor Kalesi'nden geçit töreniyle yarışa gelirken insanlar hangi renk şapka giyeceği üzerine bahse girerdi. Ve mavi en çok tercih edilen renk oldu.

Babası Kral 6. George, Sandringham'daki at yetiştirme merkezini Kraliçe'ye miras bırakmıştı. Burada yetiştirilen atlar çok sayıda yarış kazandılar.

Kraliçe ilk zaferini Kraliyet'in yarış atı Monaveen ile Fontwell Park'ta 1949 yılında kazandı. Kraliçe'nin atları Büyük Britanya'da 1954 ve 1957'de olmak üzere düz yarışlarda iki kez şampiyon oldu.

Büyükbabası, babası ve erkek kardeşleri Kraliçe için at eğiticiliği yapmış olan yayıncı Clare Balding, onun bu tutkusuyla ilgili şunları söyledi:

"Atlarını görerek tanırdı, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinden çok etkilenir ve her birinin bakıcısıyla her zaman ayrıntılı olarak konuşurdu. "Ayrıntılara gösterilen özenin küçük bir örneği şuydu: Kraliçe atlarını görmek için avluyu ziyaret ettiğinde asla parfüm kullanmazdı. Bunun sebebi yoğun testosteron salgılayan genç tayları heyecanlandırmak istememesiydi. "Kraliçe, 'atlara fısıldayan' eğitmen Monty Roberts'ın sıkı bir takipçisiydi ve onun birçok tekniğini tayları üzerinde uygulardı. Örneğin, ileride suda yürümekten korkmamaları için onları mavi plastik bir örtünün üzerinden yürütürdü.

"Bunun sonucunda, yarış sahalarına vardıklarında daha duyarlı ve daha sakin davranıyorlardı" diyor.

BBC Kraliçe 90'lı yaşlarına kadar ata binmeyi sürdürdü.

Atları isimlendirirken genellikle açık bir mesaj verir; Göreve Bağlı, Anayasa ve Sağduyu gibi isimler kullanırdı.

Kendisi de ata binmeyi seven Kraliçe, 1981'de geçit töreni sırasında silahlı bir saldırıya uğradığında eyerdeki hünerini göstermişti.

Estimate dahil 100'den fazla kraliyet atının zaferine tanıklık eden eğitmen Sir Michael Stoute, Kraliçe ile birlikte çalışmanın bir zevk olduğunu söylüyor: "Kraliçe için eğitmenlik yaparken baskı hissetmedim çünkü anlayışlı, derin bilgili ve daha fazlasını sorgulayan meraklı biriydi.

"Her zaman ileriyi düşünüyordu - bu hayvanla ne yapacağım, onu yetiştirecek miyim, onu kimin için yetiştirmeliyim, mizacı, hızı, dayanıklılığı... Bütün bu süreç onu çok etkiliyordu."

En sevdiği jokeylerden biri Frankie Dettori'ydi ve ikili büyük yarış galibiyetlerinden sonra genellikle şakalaşırdı. Dettori'nin anlattığına göre Kral 6. George adına düzenlenen bir yarıştan sonra Kraliçe'yle şöyle şakalaştılar: "'Bu benim dördüncü Kral George yarışım' dedim. Kraliçe bana baktı ve bir kaşını kaldırdı: 'Lester (Piggott) yedi tane kazanmıştı.' Bu bana söyleniyordu."

PA Kraliçe 2. Elizabeth yarış menajeri John Warren ile görünüyor. Atı Estimate'in Altın Kupa galibiyetiyle kazandığı para ödülü 150 bin sterlinden fazlaydı.

Kraliçe'nin sahip olduğu atlar, beş İngiliz Klasik yarışından dördünü kazandı.

Estimate Ascot'taki zaferiyle 150 bin sterlinden fazla para ödülü kazandı. Kraliçe, atlarıyla önümüzdeki yıllarda milyonlarca dolar kazandı; ancak bu kazancın çoğu atların eğitilmesi ve diğer maliyetlerin karşılanması için kullanılıyor.

Kazanılanlar yarışın büyüleyici deneyiminin yanında ikincil öneme sahip gibi görünüyor.

Warren, atların diğer görevlerin arasında "muazzam bir mola" olduğunu ve Kraliyet desteğinin İngiliz yarışları için büyük bir önemi olduğunu şu sözlerle söylüyor:

"Eminim Kraliçe, bir hükümdar olarak yetiştirilmeseydi atlarla ilgili bir meslek edinirdi. Bu, onun genlerinde vardı."