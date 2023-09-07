KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Bilindiği üzere tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte KPSS tercih süreci de başlayacak. Hatırlanacağı gibi sonuçlar Ağustos ayı başında açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...