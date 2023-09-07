Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş! 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

        KPSS sonuçlarının Ağustos ayının başında açıklanmasının ardından KPSS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu personeli adayları ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2023 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Bilindiği üzere tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte KPSS tercih süreci de başlayacak. Hatırlanacağı gibi sonuçlar Ağustos ayı başında açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

        • 2

          KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı.

          Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        • 3

          KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

          KPSS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlar doğrultusunda tercih kılavuzlarını yayımlamaya başlayacak. Bu doğrultuda GSB tarafından ilerleyen günlerde ilk tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

        • 4

          KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerindenT.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa