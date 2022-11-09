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KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KPSS tercih sürecine çevrildi. KPSS ön lisans sınavına katılım gösteren adaylar, tercih kılavuzu için ÖSYM gelecek son dakika duyurusunu bekliyor. İşte 2022 KPSS tercih dönemine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

Giriş: 09.11.2022 - 20:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS tercih sürecinde geri sayım sürüyor. KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, puanı doğrultusunda tercihleri gerçekleştirecek adaylar, tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, tavan ve taban puanları, başvuru şartları, kontenjan listesi, tercih tarihleri gibi bilgilerde açıklık kazanacak. Peki KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

  • KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve şartlartının yer alacağı KPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2022 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lians ve ortaöğretim lise oturumu sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

  • KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KPSS Ön Lisans tercih tarihleri ÖSYM tarafından yapılacak açıklamanın ardından belli olacak. ÖSYM henüz KPSS tercih tarihlerine ilişkin açıklamada bulunmadı.

  • KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu  kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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