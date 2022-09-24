KPSS Alan Bilgisi Sınavı 24-25 Eylül günlerinde ÖSYM tarafından düzenleniyor. Kamuda görev alma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarı genellikle sınavın ardından 1-2 gün içerisinde adayların erişimine açılıyor. İşte, KPSS soruları ve cevapları son durum...