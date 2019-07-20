KPSS alan bilgisi sınavlarına hazırlanan adaylar için yol tamamlandı sayılır. Bugün KPSS alan bilgisi sınavlarının ilk 2 oturumu yapıldı. Yarın da 3. oturum yapılacak ve adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başlayacak. Sınav sonuçlarından önce adaylar KPSS'de çıkan soru ve cevap anahtarlarının yayınlanması ile birlikte başarılarını ve puanlarını tahmin etmeye çalışacak. Geçen hafta yapılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavlarının soru ve cevapları 2 gün sonra yayımlanmıştı. Peki alan bilgisi sınavlarında durum ne olacak. İşte 2019 KPSS'ye dair detaylar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS alan bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu bugün yapıldı. Yarın da üçüncü oturumu yapılacak. Bugünkü sınavlara giren adaylar, sınavda karşılarına çıkan soruların doğru cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. Böylece adaylar kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak puanları hakkında tahmin yürütebilecekler. Konu için resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Alan bilgisi sınavı soru ve cevaplarının Pazartesi ya da salı günü adayların erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

İşletme, Muhasebe ve İstatistik mezunlarının gireceği KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu 21 Temmuz 2019 Pzar günü saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu yüzden adayların muhakkak saat 09.59'da sınav binalarına girmiş olmaları gerekiyor. 150 dakika sürecek sınav saat 12.45'te bitecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.

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2019 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS sınav sonuçları 28 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin sistemine girerek sonuçlarını öğrenebilecek.