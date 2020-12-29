2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonucu açıklandı. Memur adayları ise KPSS tercihlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Adaylar tercihleri ise osym.gov.tr ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile yayınlanan tercih kılavuzuna göre kolaylıkla yapabilecek. ÖSYM her yıl KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? İşte KPSS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...

2020 ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Ortaöğretim KPSS sınav sonucu açıklandı. Lise mezunu adaylar tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

KPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

55,60,65 KPSS Ortaöğretim puanı ile atama yapılabilir mi?