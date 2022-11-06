KPSS ortaöğretim soru cevapları sorgulama ekranı!

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım 2022 Pazar günü ÖSYM tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları erişime açıldı. İşte, saat 12:30'da sona eren ÖSYM ile 2022 KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı kitapçığına dair tüm bilinmesi gerekenler ve sorgulama ekranı...