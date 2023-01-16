ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)geçtiğimiz ay yayınlanan sınav takvimini Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.