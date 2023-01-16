Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS Ortaöğretim 2022 tercihleri baraj puanı kalktı mı, KPSS Ortaöğretim baraj puanı kaç? İşte merak edilen detaylar

KPSS Ortaöğretim 2022 tercihleri baraj puanı belli oldu!

KPSS Ortaöğretim tercihleri baraj puanı, sonuçların açıklanması sonrası tercih yapmak isteyen kamu personeli adayları tarafından inceleniyor. İşte KPSS Ortaöğretim baraj puanıyla ilgili merak edilen detaylar...

Giriş: 16.01.2023 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • KPSS ne zaman? 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları ile ÖABT sınav  tarihleri yeni yılın gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Sınavları ne zaman? İşte merak edilip araştırılan tarihle ilgili detaylar...

     

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)geçtiğimiz ay yayınlanan sınav takvimini Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

    MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.

     

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.

    2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.