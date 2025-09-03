KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kala, KPSS sınav giriş belgesini erişime sundu. KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Sınav öncesinde hazırlıklarının sonuna gelen memur adayları, KPSS tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tarihi ve saati...
KPSS için geri sayım sürüyor. "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna katılım zorunluluğu bulunurken, diğer oturumlarında adaylar hangi sınavlara gireceklerine kendileri karar verecek. Memur olma hayaliyle çalışmalarını sürdüren adaylar, 2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tarihi ve saatini sınav öncesinde mercek altına aldı. Peki, "KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte detaylar...
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.
2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Belge üzerinde adayın sınav yeri, tarihi ve oturum bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava girilemeyeceği için, belgelerin kontrol edilmesi kritik önem taşıyor.aşvurular 10 Temmuz 2025'te tamamlanmıştı.
2025 KPSS NE ZAMAN?
2025 KPSS Lisans sınavları, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'de yapılacak.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Alan Bilgisi oturumları ise 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
