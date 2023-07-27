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        Haberler Gündem KPSS NE ZAMAN? 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı hangi gün yapılacak?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

        KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi araştırmaları hız kazandı. 23 Temmuz Pazar günü düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. KPSS oturumları Alan Bilgisi sınavları ise bu hafta düzenlenecek. İşte 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 20:08
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        • 1

          Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları ise bu hafta gerçekleştirilecek. Memur olma hayaliyle sınava giriş yapacak olan adaylar “KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak?” Sorusuna çevrildi. İşte 2023 KPSS sınav tarihleri takvimi…

        • 2

          KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

          6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir

          6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        • 3

          2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

          Genel Yetenek-Genel Kültür : 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika

          Eğitim Bilimleri : 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

          KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

        • 4

          KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

          KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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