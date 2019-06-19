KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? KPSS 2019 lisans tarihleri nedir? Şeklindeki soruların cevabı belli oldu. Kamu personeli olmak için yıl boyunca çalışan adaylar sınav için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN 2019

İşte ÖSYM tarafından belirlenen KPSS lisans sınav tarihleri

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan KPSS giriş yerleri henüz belli olmadı. Giriş belgeleri genellikle sınavdan 1-2 hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sayfasında açıklanıyor.