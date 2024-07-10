KPSS geç başvuru ekranı! 2024 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS geç başvuru tarihlerine odaklandı. Normal başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuru şansını da kaybetmek istemiyor. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki 2024 KPSS geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 1
KPSS geç başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. 1 Eylül’de yapılacak olan önlisans sınavı öncesinde başvuru tarihini kaçıranlar gözlerini KPSS geç başvuru işlemlerine odaklandı. Bugün geç başvuruların son günü. Peki 2024 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 2
KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans geç başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları 10 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim tarihinde açıklanacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ödenir.
KPSS önlisans başvuru ücreti 525 lira yatırılacak.
- 3
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir. Başvurunuz arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsini
-