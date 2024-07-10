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Diyarbakır'da, minibüs şoförü O.D., gündüz saatlerinde trafikte karşılaşıp kavga ettiği, akrabası da olan husumetlisi Ü.A.'yı (42) tabancayla bacağından vurdu.

AKRABALAR ARASINDA 2. KAVGA DHA'da yer alan habere göre Ü.A.’nın hastanedeki tedavisi sürerken, bu kez O.D. ve Ü.A.’nın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 493’üncü sokaktaki bir sitede oturan yakınları arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.

YARALININ 2 KARDEŞİ DAHA VURULDU Tartışma büyüyerek silah, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Ü.A.’nın kardeşleri Meral A. ve Mehmet A., ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle yaralandı. REKLAM

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI O.A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.