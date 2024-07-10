Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri | Sohbetin ardından sandalyede ölüm - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!

        Antalya'da, arkadaşı ile vakit geçirmek için dışarıda sandalyesine oturan 63 yaşındaki Cemil Çiçek, sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil ekipleri Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.07.2024 - 07:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre emekli TIR şoförü Cemil Çelik (63), kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya koyuldu.

        SANDALYESİNDE OTURMAYA DEVAM ETTİ

        Bu süreçte de arkadaşı Abdurrahman K.'nin Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'na koyduğu karavanın yakınındaki yeşillik alana kurduğu kamp çadırında kalmaya başladı. Önceki akşam Çiçek, arkadaşıyla zaman geçirdikten sonra sandalyesinde oturmaya devam etti.

        ARKADAŞI HAREKETSİZ HALDE BULDU

        AA ve İHA'da yer alan habere göre dün sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K, arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        ACI HABERLE GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Babasının ölüm haberi alıp olay yerine gelen Seyit Çelik'in büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Habertürk Anasayfa