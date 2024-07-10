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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı

        Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 8.4'e geriledi. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:07
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        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
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        TÜİK mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

        Detaylar geliyor...

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