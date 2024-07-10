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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde! - 10 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin kıyı kesimleri hariç tamamı gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Marmara'nın doğusu, Ege'nin Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli poyraz etkili olacak. Öte yandan AKOM'dan da İstanbul'un doğu ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 07:40 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:17
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        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 33°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 31°

        İzmir

        Güneşli 40°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 35°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Sağanak Yağış 33°

        Adana

        Kısmen Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 28°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        AKOM'DAN UYARI GELDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden sonra kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla kuvvetli (10-45 kilometre/saat) esen rüzgar kente serinlik verse de sıcaklıkların hafta boyunca 31 ila 34 derece aralığında seyredeceği ifade edildi.

        Yarın da günün ilk saatlerinden itibaren yerel olarak kısa süreli, kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

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