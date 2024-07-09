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        Haberler Spor Futbol İspanya Avrupa devinden Arda Güler'e teklif! İşte Real Madrid'i yanıtı... - Futbol Haberleri

        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif! İşte Real Madrid'i yanıtı...

        Real Madrid'de geçen sezonun son bölümünde gösterdiği performansı EURO 2024'te de devam ettiren Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Arda Güler'e Avrupa devinden bir teklif geldiği ve İspanyolların son kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 20:15 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:15
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          Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de özellikle son haftalarda çıkış yakalayan Arda Güler, başarılı futbolunu EURO 2024'te de sürdürmüştü.

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          Arda Güler'e Avrupa devinden bir teklif geldiği ve İspanyolların son kararını verdiği iddia edildi.

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          İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; EURO 2024'te adından sıkça söz ettiren milli yıldıza son olarak Milan talip oldu.

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          BRAHIM DIAZ FORMÜLÜ

          İtalya temsilcisinin daha önce Brahim Diaz'a yaptığı gibi 19 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı iddia edilirken, Madrid ekibinin yanıtı da belli oldu.

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          REAL MADRID'DEN KESİN YANIT

          Haberde, EURO 2024 sonrası daha da değer kazanan Arda Güler için gelen bu teklifin kesin bir şekilde reddedildiği ve İspanyol devinins genç yetenekle yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.

        • 6

          ARDA'NIN PERFORMANSI

          Uzun süren sakatlığını atlatan Arda Güler, LaLiga'da çıktığı 10 maçta 6 gol atmayı başarmıştı.

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          Arda Güler, EURO 2024'te gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı. Genç yıldız 1 gol ve 2 asist ile turnuvayı tamamlamıştı.

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          Arda Güler'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro gösteriliyor. (Transfermarkt)

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          19 yaşındaki yıldızın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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