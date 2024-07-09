İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.