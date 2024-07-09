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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu! - Futbol Haberleri

        İspanyol futbolcu Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu!

        İspanyol yıldız Lamine Yamal, EURO 2024'te Fransa'ya karşı attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç isim oldu

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        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:14
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          İspanyol futbolcu Lamine Yamal, "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.

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          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

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          Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, Fransa müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

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          Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.

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          Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

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