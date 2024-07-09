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Diyarbakır'da öğretmen Zeynep A. (39), sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, Kayapınar ilçesinde bir sitede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı evine çağırdı.

BAŞINDA BEKLEDİ, GÖZALTINA ALINDI İkili arasında çıkan tartışmada Zeynep A., tabancayla Osman Karaaslan'a ateş etti. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Osman Karaaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. REKLAM

Evde bekleyen Zeynep A., polis ekipleri tarafından olayda kullanılan tabanca ile gözaltına alındı. Osman Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. 2 çocuk annesi Zeynep A. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.