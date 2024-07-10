Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
Konya'nın Kulu ilçesinde, 42 yaşındaki Enes Yıldırım'a ait olan evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda her yeri sardığı yangında Yıldırım ile 80 yaşındaki annesi Ayşe Yıldırım evden dışarı çıkamadı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu
Konya'da yürekleri kavuran olay Kulu ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde, Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve müdahale edilmeye başlandı.
ANNE İLE OĞLU CANSIZ HALDE BULUNDU
Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Yangının nedeniyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.