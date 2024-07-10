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Konya'da yürekleri kavuran olay Kulu ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde, Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve müdahale edilmeye başlandı.

ANNE İLE OĞLU CANSIZ HALDE BULUNDU Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Yangının nedeniyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.