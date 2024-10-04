KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.