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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu? 2024 KPSS ortaöğretim sınavında kaç net kaç puan? KPSS P94 puan türü ile alım yapan kurumlar

        KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS P94 puan türü ile alım yapan kurumlar hangisi?

        KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu olmaktadır. Adaylar için atama puanları önem kazanırken ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. Peki KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye girilir, memur olunur mu?KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puan ile nereye girilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:52
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        • 1

          KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye girilir, kaç puanla atanabilirim? Memur alımı için bekleyen adayların gündeminde KPSS puan türü yer aldı. KPSS ortaöğretim puan türüyle birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Peki KPSS 66, 67, 68, 69, 70 puanla nereye girilir, KPSS ortaöğretim sınavında kaç net kaç puan?

        • 2

          KPSS 66, 67, 68, 69, 70 PUANLA NEREYE GİRLİR, MEMUR OLUNUR MU?

          KPSS ortaöğretim atama puanları, kadro ve şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Geçmiş yıllardaki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşmak için belirtilen bağlantıya tıklayabilirsiniz.

          ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

          Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

          Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

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