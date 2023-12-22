ÖSYM KPSS-2023/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2023/2 tercihleri ile beraber bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme kapsamında personel atanacak.

ÖSYM tarafından belirtilen tarihe göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 Aralık 2023 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS-2023/2 tercihleri için sistem 20 Aralık, saat 10.00'dan itibaren açıldı ve son tercihler 27 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.

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