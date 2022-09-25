Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
KPSS 2022 Soru ve Cevapları Açıklandı mı? KPSS Alan Bilgisi Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS 2022 Alan Bilgisi soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS Alan Bilgisi sınav oturumları 24-25 Eylül günlerinde gerçekleştirildi. Bugün son oturumları düzenlenen KPSS Alan Bilgisi için soru ve cevapları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarı genellikle sınavın tamamlanmasıyla birlikte 1-2 gün içerisinde erişime açılıyor. İşte, 2022 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları...

25.09.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL

  •  

    KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının tamamlanmasının ardından Alan Bilgisinden sınava girecek adaylar 24-25 Eylül günlerinde ter döktü. Üç farklı oturumda tamamlanacak olan KPSS Alan Bilgisi sınavının son oturumu bugün son bulacak. Kamuda A kadroda görev almak için sınava katılım sağlayan adaylar "KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında merak edileneler…

     

  • KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    KPSS soruları ve cevapları, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. KPSS Alan Bilgisi Sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.

  • 2022 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri konularını içeren KPSS'nin ilk oturumu ve Hukuk, İktisat, Maliye konularını içeren 2.oturumu 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınavın bitmesinin ardından 1 veya 2 gün içerisinde KPSS soruları ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor.

  • KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül tarihinde saat 10.15'te başladı.

    2.oturum ise (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başladı ve ilk iki oturumu böylelikle tamamlanmış oldu.

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te başladı. Sınavın tamamlanmasına ise az bir zaman kaldı.

  • KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA

    KPSS Lisans sınavının gerçekleşmesinin ardından puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da çözemediği soruların çokluğu gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir. Bu nedenle yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

    KPSS Lisans sınavında toplam 45 net yapan aday 66,957 puan alırken, 55 net yapan aday 72,596 puan, 65 net yapan aday 77,516 puan, 75 net yapan aday ise 81,716 puan almaktadır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.