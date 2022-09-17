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KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Su götürmek yasak mı?

Ertelenen KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı’na saatler kala sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği ve su götürmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor. İşte, KPSS sınavına girecek olanların bilmesi gerekenler…

17.09.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • SINAV SAATLERİ KAÇTA?

    18 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda ÖSYM saat konusunda uyarılarda bulundu. KPSS Lisans Genel Kültür – Genel Yetenek oturumlarına girecek adaylar saat 10:00’dan sonra binaya giriş yapamayacak. Eğitim Bilimleri oturumu sınavına girecek adaylar ise saat 14:30’dan sonra binaya giriş yapamayacak.

  • SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

    Adaylar sınava girmek için yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış olan pasaport getirmesi zorunludur.

  • KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    KPSS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından veriliyor.

    SINAV BİNALARINA EŞYA ALIMI YASAK

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav binalarına hiçbir eşya emanete alınmıyor, adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç ve gereç getirmemeli.

  • KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

    Kamı Personel Seçme Sınavı’na su götürmek yasak değil ancak suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolün bulunmaması gerekiyor.

  • EMANETÇİLER AÇIK MI?

    18 Eylül Pazar günü, KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmuyor, fakat okul dışında özel emanetçiler açık olabilir.

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