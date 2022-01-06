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KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2021/2 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan son duyuruya göre KPSS-2021/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS-2021/2 yerleştirmeleri döneminde tercih yapan adaylar sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. KPSS-2021/2 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

06.01.2022 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2021/2 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021 KPSS sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında internet yoluyla tercih yapan adaylar KPSS-2021/2 sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte KPSS yerleştirme sonuçları

KPSS-2021/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS tarafından yapılan açıklamada "22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Ocak 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

ÖSYM KPSS 2021/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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