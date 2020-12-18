Kozmik Oda'dan çıktı! 16 şüpheli gözaltında

HABERTURK.COM

Son dönemde terör örgütleri karşı art arda operasyonlar düzenleye İstanbul Emniyeti bu sabaha karşı DHKP-C terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenledi. Son dönemde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijitalleri inceleyen Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri örgütle ilgili yeni bilgilere ulaştı.

KOZMİK ODADAN ÇIKTI

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, örgütün kozmik olarak kullandığı ve yurt dışındaki sözde örgüt yöneticileriyle yazışmaların yapıldığı İdil Kültür merkezindeki gizli odada ele geçirilen dijital materyaller titizlikle incelendi. Örgütün yurt dışında bulunan sözde yöneticilerinin, yurtiçinde bulunan örgüt üyelerine verdiği talimatları içeren çok sayıda yazışma, örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş olduğu faaliyet raporları ve örgütün Türkiye’deki bölge ve şehir yapılanmasına dair kodlamarı içeren bilgiler ele geçirildi.

HÜCRELERE AKTARIYORLARDI

Yazışmalar üzerinde derin bir çalışma yapan polis ekipleri örgütün yönetim kadrosundan talimat alan, bu talimatları örgüt üyelerine ulaştıran ve yerine getiren 27 şüpheliyi tespit etti. Öte yandan DHKP-C terör örgütünün mahalli alanlarda “Halk Meclisleri” ve “Direniş Meclisleri” adında yapılanmalara gittiği, son dönemde yapılan operasyonalar nedeniyle moral motivasyon kaybeden örgüt üyelerine moral vermek amacıyla eylem arayışında olduğu da tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belilenen şüphelileri yakalamak için bu sabaha karşı İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenleyen polis ekipleri 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijitallere incelenmek üzere el konuldu.