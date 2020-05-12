Mangal keyfine artı bir lezzet katmak isteyenler közlenmiş patlıcan salatası yapabilirler. Mangalın kalan közüne patlıcanları atarak yapacağınız bu lezzeti balık sofralarında da kullanabilirsiniz.

Közlenmiş Patlıcan Salatası Malzemeler:

Közlenmiş Patlıcan Salatası Yapılışı: