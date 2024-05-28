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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kozan'da otomobil, köpeğe çarpmamak için şarampole devrildi: 5 yaralı

        Kozan'da otomobil, köpeğe çarpmamak için şarampole devrildi: 5 yaralı

        Adana Kozan'da aniden yol çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 01:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 01:59
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        Köpeğe çarpmamak için şarampole devrildi: 5 yaralı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim Y. (38) yönetimindeki otomobil, Adana-Kozan karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #adana
        #Kozan
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