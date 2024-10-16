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        Haberler Gündem Güncel Köylülerden yıkım kararına tepki | Son dakika haberleri

        Köprünün yıkım kararı köylülerden tepki

        Bursa'nın İznik ilçesinde 2022 yılında yapılan köprünün yıkımına ilişkin kararın ardından iş makineleri ile bölgeye gelen BUSKİ ekipleri, köylülerin tepkisi ile karşılaştı. Vatandaşlar, köprünün genişlemesini talep ederken şimdi yıkım kararı ile şok olduklarını belirttiler

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:11
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        Köylülerden yıkım kararına tepki
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        Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi Karasu Deresi üzerinde 2022 yılında yapılan köprünün BUSKİ tarafından yıkılmasına karar verildiği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre, iş makinaları ile köprünün bulunduğu alana giden ekipler köylülerin tepkisi ile karşılaştı. Köprünün yıkılması ile tarlalarına gitmek isteyen köylüler ile diğer yakada yaşayan 20 hanenin mağdur olacağını anlatan vatandaşlar, "Biz bu köprünün genişlemesini talep ederken şimdi yıkım kararı ile şok olduk" dediler.

        Bölge sakinlerinden Ahmet Katı, "Burayı yıkacaksınız da ne olacak? Biz burada 11 hane mağduruz. Bu köprü yıkılırsa her gün çocuğumu 4.5 kilometre okula götürmem gerekecek. Bir ekmek almak için 9 kilometre yol gidip geleceğim. Allah rızası için insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben bu köprünün yıkılmasını anlamıyorum gerçekten biz bu köprüyü istiyoruz, kime gidilecekse gidelim. Bizi mağdur etmeyin" dedi.

        Evinin önünden BUSKİ ekiplerine seslenen bir kadın ise, "Yaşlısı var, sakatı var. Bizim evimize ambulans ve itfaiye nasıl gelecek. Bizim kapımıza onlar gelemez" şeklinde konuştu.

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