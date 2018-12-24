Çorum'un Alaca ilçesinde 2'si Güney Kore yapımı 4 adet el bombası bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Alaca ilçesine bağlı Evci köyü yakınlarındaki baraj kenarında 2 el bombası bulan bir köylü durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Olay Yeri İnceleme ve İl Emniyet bomba imha ekipleri sevk edildi. Baraj mevkisinde inceleme yapan ekipler, zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2 el bombası daha buldu. Ayrıca bir de aydınlatma mühimmatı bulundu. El bomlarından 2'sinin Güney Kore yapımı olduğu belirtildi. El bombalarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.