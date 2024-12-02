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        Haberler Gündem Güncel Köy meydanında taşlı sopalı kavga! | Son dakika haberleri

        Köy meydanında taşlı sopalı kavga!

        Diyarbakır'da iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga meydana geldi. Köy meydanında yaşanan olayda 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:51
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        Köy meydanında taşlı sopalı kavga!
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        Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Olay, Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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