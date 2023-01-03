Köy çocukları haftaya "muhtar amca" ile kitap okuyarak başlıyor

Yaklaşık 1000 kitap bulunan okul kütüphanesinde öğrenciler, öğretmen, veliler ve çevre köylerin muhtarları ile yarım saat kitap okuyor. Kitap okuma etkinliğinin ardından öğrenciler sınıflarına geçiyor.

Kırklareli merkeze bağlı Kayalı köyünde kitap okuma alışkanlığının artması için başlatılan "Muhtar Amca Kütüphanemde" projesi ile hafta başlarında öğrenci, öğretmen, veli ve muhtarlar bir araya geliyor.

Okul idaresinin başlattığı "Muhtar Amca Kütüphanemde" projesiyle de yaklaşık 1000 kitaplı kütüphanede hafta başları toplandığını, zaman zaman kendisinin de okuma etkinliğine katıldığını anlatan Kalkan, "Bu proje kapsamında her hafta bir muhtarımız, öğrenci velilerimiz öğrencilerimizle birlikte kitap okumaya buraya gelmekte ve gelen muhtarlarımız da kitap bağışında bulunmaktadır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kütüphanesi eksik olan 93 okulun kitapla donatıldığı gibi Kayalı Köyü İlkokulu'na da bir kütüphane yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının tek amacının insana yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Kalkan, projeyi diğer okullara da yaymayı amaçladıklarını ifade etti. Proje ile köylerde kitap okuma alışkanlığını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Kalkan, "Öğrencilerin ayakta durabilmesi, hayata hazırlanabilmesi ve kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için bu tür etkinlikler önemli." diye konuştu.

Velilerin de projeye sahip çıktıklarını vurgulayan Yürekli, "Güzel bir örnek olmaya çalışıyoruz. Her hafta bir köyümüzün muhtarı okulumuza geliyor. Onlar da aynı hassasiyeti gösteriyor" ifadelerini kullandı. Çocuklarla kitap okumanın insana ayrı bir keyif kattığını belirten Yürekli, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Beş muhtarın haftada bir okula gelerek öğrencilerle kitap okuduklarını dile getiren Yürekli, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada vakit çok güzel geçiyor. Devamlı öğrencilerle iç içeyiz, kendimi çok iyi hissediyorum buraya geldiğimde" dedi.

MEZUN OLDUĞU OKULDA ÇOCUĞUYLA KİTAP OKUYOR

Veli Birgül Küçük

Veli Birgül Küçük, mezun olduğu okulda çocuğuyla kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Uzun bir aradan sonra yeniden kitap okumaya başladığını anlatan Küçük, "Okumak güzeldir, geliştirirsin kendini. Çocuğum da benimle beraber severek kitap okuyor. 40 yıl önce mezun olduğum okulda yeniden kitap okuyorum. Çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerden Ömür Kozan, kitap okudukça kendini mutlu hissettiğini kaydetti. Öğrencilerden Hasan Ali Soydan, kitap okumanın kendisine heyecan kattığını belirterek, evde de ailesiyle kitap okumayı sürdürdüğünü ifade etti.