"Kötü" karbonhidrat algısını hak ediyor mu? Patates hakkında yanlış bildikleriniz: Sağlığa etkileri ve doğru pişirme yöntemi!

MUMSU PATATESLER

Bu patatesler daha az nişasta içerir ve daha kremsi bir dokuya sahiptirler. Küçük boyutlu ve mumsu kabuklu oldukları için genellikle haşlanarak, güveçlerde, çorbalarda ve patates salatalarında kullanılırlar. Püre yapmak için uygun değildirler, ancak dilimlenip haşlandıklarında lezzetli ve doyurucu bir seçenek sunarlar.