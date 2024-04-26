Koton Mağazacılık halka arz oluyor! Koton halka arz kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak?
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlenen Koton halka arz 136 milyon 600 bin lot dağıtımı yapacak. Yatırımcılar için "Koton halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, Koton Mağazacılık halka arz hakkında detaylar...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 4.1 Milyar TL olarak açıklanan Koton halka arzı bireysele eşit dağıtılacak. Peki, Koton Kablo halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler....
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KOTON HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Koton halka arz talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
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KOTON MAĞAZACILIK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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KOTON KAÇ LOT VERİR?
Koton Mağazacılık halka arzında paylar bireysele eşit dağıtılacak olup toplamda 136 milyon 600 bin adet lot dağıtılacak. Kişi başı dağıtılacak tahimini lot pay mikarı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
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KOTON HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Koton Mağazacılık halka arz İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyumunda gerçekleşecek. Koton halka arzın hangi bankalarda olacağı ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
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KOTON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Koton Mağazacılık Tekstil’in katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylar onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
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