Akdeniz'deki çöplerin %95'ini plastik atıklar oluştururken, bu atığın yaz sezonunda yoğun turizm faaliyetleriyle %40 artıyor. Denizlerimizin yüzeyini yüzde 88’i plastik atıklarla kirlenmiş durumda ve bu plastik atıkların yüzde 80’i de karasal atıklar yani karadan denize giden atıklar. Dünyada da durum hiç farklı değil. Önlem alınmazsa dünya okyanuslarının karışan plastiklerin 2040 kadar neredeyse üç katına çıkması öngörülüyor. Fotoğraf: Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı Dünya Ekonomik Forumu 2023 küresel riskler raporuna göre doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı, çevresel kötüleşme en önemli 10 risk arasında yer alıyor. Biyoçeşitlilik kaybı ise önümüzdeki 10 yılda en hızlı kötüleşen küresel riskler arasında öne çıkıyor. İşte bu konulara dikkat çekmeyi hedefleyen ve çevre ile sürdürülebilirlik projelerinde sık sık yer alan Koton bu desteklerine bir yenisini daha ekledi.

'SUYA SAYGI KOLEKSİYONU'NDA 5. SEZON Fotoğraf: Haberturk.com Etki Çemberleri Vakfı’nın, UNDP ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen ‘Plastiksiz Kaş Projesi’, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde Kaş’ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Koton’un yüzde 100 sürdürülebilir materyallerden oluşturduğu Suya Saygı koleksiyonu da 5.sezonda da Dünya serbest dalış rekortmeni ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ile birlikte tanıtılırken, Ercümen Kaş açıklarında farkındalık oluşturmak amacıyla dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Etki Çemberleri Vakfının kurucusu Aylin Gezgüç ve Şahika Ercümen’in yanı sıra Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Demirci ve birçok önde gelen isim de yer aldı.

PLASTİKSİZ BİR KAŞ HEDEFİ Fotoğraf: Haberturk.com Etki Çemberleri Vakfı ile Raw Foundation’ın başlattığı ETKİ POZİTİF DÖNÜŞÜM: PLASTİKSİZ KAŞ PROJESİ Kaş'ta tek kullanımlık plastiklerin olmadığı ve sunulmadığı bir alışveriş ve turizm kültürünün geliştirilmesini hedefliyor. UNDP Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı tarafından destek alan projede işletmelerin plastiksizleşmesi ve sürdürülebilir turizm hedeflenirken; restoranlar, kafeler, oteller ve diğer işletmelerle işbirliği yaparak plastik kullanımını azaltılması ve çevre dostu alternatiflere geçilmesi konusunda teşvik amaçlanıyor. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Etki Çemberleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç’ün ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtımda suların karşı karşıya kaldığı plastik kaynaklı tehlikelere de dikkat çekilirken, Yılmaz konuşmasında projeye nasıl dahil olduklarını da anlattı.

"SU ENDÜSTRİMİZDE EN KAYNAĞIMIZ" Fotoğraf: Haberturk.com Yılmaz “Ben Gülden Yılmaz olarak çocuklarımıza bırakacağımız, gelecek konusunda kaygılanan biri olarak sürdürülebilir bir dünya için kişisel ve kurumsal düzlemde mücadeleye destek veriyorum. Haftalık iş planında mutlaka bu sürdürülebilirlik konuları benim planımda var. Yaklaşık üç yıldır Koton'da da vizyon maddelerimizin içinde en önemli baş maddelerimizden bir tanesi de sürdürülebilirlik. Peki bir moda markası neden Kaş’taki işletmelerin tek kullanımlık plastik tüketimini durdurma amacı taşıyan bir projeye neden destek olsun? Belki biraz soruyu böyle bir soru doğabilir aklınızda. Etki Çemberleri Vakfı, kurucusu ve azamanda Türkiye'nin Sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasında çok yüksek payı olan Aylin Gezgüç bir sohbetimde bana ‘Plastiksiz Kaş’ projesinden bahsetti. Ben de 'Kaş için hemen birlikte çalışalım' dedim. Çünkü su bizim endüstrimizde en önemli kaynağımız aslında. Bunu pek çok konuşmamda da belirtiyorum. Tekstil sektörü maalesef çok fazla su kullanıyor. Ve 2 yıl öncesinde ‘Yaşama Saygı’ diye özetlediğimiz vizyonumuzda biz, müşterilerimze; işimize, topluma, insana ve dünyaya saygılı olmayı öncelikli olarak taahhüt ettik. Bu bakış açısıyla da çok su tüketen bir endüstride olmamız, suya dikkat çekmemiz ve suyun önemini tüketicilerimize bir kez daha anlatmamız gerektiğini bize söylüyor” diye konuştu.

PROJE İLE 10 MİLYON LİTREDEN FAZLA SU TASARRUFU Fotoğraf: Haberturk.com İlk ‘Suya Saygı koleksiyonunun 2021’de Göcek'te lanse edildiğini belirten Yılmaz “O yıllardan buraya geldiğimizden beri Tam 10 milyon 783 bin litre su tasarruf ettik ve 823 bin kg daha az karbon emisyonu sağladık. Bunu kullandığımız materyallerde, üretim tekniklerinde, boya tekniklerinde aslında daha az su kullanan yöntemler izlemeye çalışarak sağladık” diyerek projenin sağladığı katkıyı verilerle açıkladı.

"GÜNDE 144 TON PLASTİK BIRAKAN BİR ÜLKEYİZ" Fotoğraf: Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı Etki Çemberleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç ise "Sadece Akdeniz'e günde yaklaşık 144 ton ile plastik bırakan bir ülkeyiz ve maalesef bu alanda diğer ülkeler arasında birinci durumdayız. Denizlerimizi plastik atıklardan koruyabilmek için Plastiksiz Kaş Projesi'ni başlattık. Bu alanda etkili bir mücadele için bir an önce tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PLASTİKSİZ İŞLETMELERİ ZİYARET Fotoğraf: Haberturk.com Konuşmaların ardından açıldığı denizde dalış yapan Ercümen, denizden bazı plastik atıklar ile kamp sandalyesi çıkararak farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı. Etkinlik sonrasında ise Plastiksiz Kaş için harekete geçen çevre ve doğa dostu işletmeler ziyaret edildi.

2040 YILINA KADAR KARBON NÖTR HEDEFİ Fotoğraf: Fatih Hepokur - Anadolu Ajansı Bu konuda çabalayan işletmeleri paylaşmanın önemi vurgulanırken Koton, çevre ile sürdürülebilirlik projelerinde desteklerine devam edeceğini, 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanacaklarını ve 2040 yılına kadar karbon nötr firma olmayı hedeflediklerini taahhüt etti.

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