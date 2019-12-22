Yaratıcı ve yenilikçi, müşteri ve teknoloji odaklı giyim ve moda firması Koton, sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluşturarak cazip fiyatlarla uygun lokasyonlarda satışa sunuyor. Koton, 200’ü aşkın çalışandan oluşan tasarım ekibi ve 10 binden fazla çalışanı ile her yıl 50'den fazla koleksiyonda yaklaşık 30 bin farklı modeli müşterileriyle buluşturuyor.

1988 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Koton; 193’ü yurt dışı, 293’ü yurt içi olmak üzere 486 mağazada ve dünya genelinde 800’den fazla satış noktasında hizmet veriyor. Koton, 2023 yılında 5 kıtada, en zengin ve en beğenilen koleksiyonlara sahip hızlı moda markası olmayı hedefliyor.

Koton bünyesi altında 2015’te faaliyetlerine başlayan Koton.com, aylık 3 milyondan fazla tekil kullanıcısı, 20 binden fazla sunduğu ürün yelpazesiyle Koton’un en büyük mağazası olarak hizmet veriyor.

KOTON MESAİ SAATLERİ

Koton mağazalarının iki farklı çalışma saati bulunuyor. Eğer Koton mağazası AVM içerisindeyse saat 10.00'da açılıp 22.00'de kapanıyor. AVM'ler dışında yer alan Koton mağazaları sabah saat 09.00 açılıp akşam saat 21.00'a kadar hizmet veriyor.

Koton mağazaları hafta sonu cumartesi ve pazar günleri, resmi tatil ve dini bayram günlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor.

KOTON ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Koton Genel Müdürlüğü, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu Çelik İş Merkezi No:3 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunuyor. Koton'a 0212 331 33 00 numarasından ve 0850 208 71 71 çağrı merkezi hattından telefonla ulaşabilirsiniz.