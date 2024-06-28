Kosova'nın kararı gündeme getirdi: TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
Kosova hükümeti, "siber güvenliği artırmak" amacıyla TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı aldı. Bu karar, TikTok'un yasaklandığı diğer ülkeleri akıllara getirdi. Çinli sosyal medya platformu şimdiye kadar Kanada, Belçika ve ABD gibi pek çok ülkede yasaklandı
Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, TikTok'un tüm devlet kurumlarında yasaklanması oylandı.
Kararı hükümete sunan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bardhyl Dobra, uygulamanın "siber güvenliği arttırmak" amacıyla yasaklandığını söyledi.
Yasağın gerekçelerini sıralayan Dobra, şu ifadeleri kullandı:
"İçişleri Bakanlığı, siber güvenliği artırmak amacıyla Kosova Cumhuriyeti hükümetine TikTok sosyal ağ uygulamasının ve tüm hizmetlerinin, kamu kurumlarının sahip olduğu ve yönettiği tüm devlet elektronik haberleşme ağlarında ve resmi bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarında kurulumunu, kullanımını ve çalışmasını yasaklamasını tavsiye ediyor."
Devlet kurumlarının TikTok sosyal ağ hizmetlerinin çalışmasının durdurulması için gerekli teknik kısıtlamaları getirmesi gerektiğini belirten Dobra, tüm kamu görevlilerinin TikTok uygulamasını ve kurulum dosyalarını resmi cihazlardan kaldırmakla yükümlü olduğunu vurguladı.
Dobra, alınan kararın ülkenin Siber Güvenlik Kanunu ve müttefik ülkelerin aldığı tedbirlerle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.
Öneri, kabine üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
TIKTOK'U YASAKLAYAN DİĞER ÜLKELER
Kosova'nın kararı, Çinli sosyal medya platformunun yasaklandığı diğer ülkeleri akıllara getirdi.
Batılı ülkeler, TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum bilgisi gibi hassas kullanıcı verilerini Çin hükümetinin eline verebileceği yönündeki endişelerini giderek daha fazla dile getiriyor. Çin hükümetinin istihbarat toplamak için Çinli şirketlerden ve vatandaşlardan gizlice veri talep etmesine izin veren yasalara dikkat çektiler. Ayrıca Çin'in TikTok'un içerik önerilerini yanlış bilgilendirme amacıyla kullanabileceğinden de endişe ediyorlar.
ByteDance ve TikTok ise bu tür iddiaları her seferinde reddediyor.
O ülkeler, birlikler ve gerekçeleri şu şekilde:
ABD
ABD’de aylardır görüşülen Tiktok yasası ABD Başkanı Joe Biden tarafından nisanda imzalandı. 9 ay içerisinde bir Amerikan firmasına satılmaması halinde TikTok ABD'de yasaklanacak. Çinli şirket bu satışa yanaşmazsa ABD’de Tiktok’un indirilmesi engellenecek.
ABD'de Çin yönetiminin Tiktok’tan Amerikalıların bilgilerini alacağı, zararlı içeriklerle Amerikalı gençleri olumsuz etkileyeceği inanışı kamuoyunda hakim. Bir diğer şüphe de Çin’in Tiktok aracılığıyla ABD başkanlık seçimini etkileyeceği endişesi.
AFGANİSTAN
Bloomberg'e göre Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, platformun içeriğinin "İslami yasalara uygun olmadığını" söyleyerek Nisan 2022'de TikTok'u ülke genelinde yasakladı.
AVUSTRALYA
2023 Nisan ayından Avustralya, İçişleri Bakanlığı tarafından dile getirilen güvenlik endişelerini gerekçe göstererek uygulamayı federal hükümete ait tüm cihazlarda yasakladı.
BELÇİKA
Belçika, TikTok'un hükümet yetkililerinin iş telefonlarında kullanılmasını yasakladı. Belçika Başbakan Alexander De Croo, yasağı gerekçe olarak uygulamanın Çin istihbarat servisiyle işbirliği içinde olduğunu söyledi.
DANİMARKA
Danimarka Savunma Bakanlığı çalışanların iş cihazlarına TikTok indirmesini yasakladı. Yine ülkenin Siber Güvenlik Merkezi tarafından değerlendirilen güvenlik hususlarıyla ilgili olarak çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmaları söylendi.
NEPAL
Kasım 2023'te Nepal, TikTok'u "toplumsal uyumu" bozduğu gerekçesiyle yasakladı. TikTok ülkede özellikle genç ve kadın sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyordu.
AVRUPA BİRLİĞİ
27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) üç temel kurumu olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi'nin çalışanlarının telefonunda TikTok yasaklandı. Avrupa Parlamentosu, milletvekillerine ve personele TikTok'un şahsi telefonlardan da silinmesini tavsiye etti.
FRANSA
TikTok, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının hükümet görevlilerinin telefonlarında "eğlence amaçlı" kullanımı yasaklandı. Fransa buna gerekçe olarak veri güvenliğiyle ilgili endişeleri gösterdi. Fransa ayrıca ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarının anayasa reformu girişimine karşı başlattığı hareketin ardından bölgede TikTok'u engelledi.
HOLLANDA
Doğrudan bir yasak olmasa da Hollandalı yetkililere TikTok'u kullanmamaları söylendi.
YENİ ZELANDA
Birçok Avrupa ülkesinin benzer kararlar almasının ardından Yeni Zelanda Parlamentosu, TikTok'un tüm personel cihazlarında yasaklandığını duyurdu.
NORVEÇ
Norveç Parlamentosu TikTok'u hükümet cihazlarında yasakladı, ancak çalışanların uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verdi. Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, uygulamanın Rusya ve Çin tarafından risk barındırdığını söyledi.
KANADA
Diğer ülkelere benzer şekilde Kanada TikTok'u hükümete ait tüm mobil cihazlardan yasakladı. Yetkililer, kısmi yasağın uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" sunmasından kaynaklandığını söyledi.
HİNDİSTAN
Hindistan, 2020 ortalarında sosyal medya platformunu yasakladı, bu durum ByteDance'in en büyük pazarlarından birine mal oldu. Hindistan hükümeti Çin'e ait 59 uygulamayı, kullanıcıların verilerini gizlice Hindistan dışındaki sunuculara aktardıklarını iddia ederek yasakladı.
TAYVAN
TikTok'un milli güvenlik riski oluşturduğu yönünde FBI tarafından yapılan açıklamanın ardından Tayvan, uygulamayı kamuda yasakladı. Çin yapımı yazılım içeren uygulamaların devlete cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda kullanılamayacağı bildirildi.
İNGİLTERE
İskoçya hükümetinde ve İngiltere parlamentosuna ait tüm elektronik cihazlarda TikTok uygulamasının yasaklanacağı bildirildi.