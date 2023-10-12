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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kosova - İsrail maçı ertelendi | Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Kosova - İsrail maçı ertelendi

        Kosova ile İsrail arasındaki EURO 2024 Eleme maçı ertelendi. 15 Ekim'de oynanması gereken müsabaka için UEFA'dan yapılan açıklamada İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi" ifadeleri kullanıldı. UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:21
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        Kosova - İsrail maçı ertelendi
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        UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ertelendi.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

        UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

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