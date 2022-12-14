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KOSGEB'den selden etkilenenlere acil destek kredisi

KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı Antalya için Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Krediden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

Giriş: 14.12.2022 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
KOSGEB'den selden etkilenenlere Acil destek kredisi
Antalya'ya acil destek kredisi
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AA

KOSGEB'den yapılan açıklamaya göre, kredi programını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesinde düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetten zarar gören her bir esnaf için KOSGEB'den 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlandığını açıkladı.

KOSGEB, özellikle Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde yaşanan su baskınlarının ardından zor günler geçiren esnaf ve KOBİ'lere destek olacak. Taşkınlardan etkilenen işletmelerin yükünü hafifletmek için KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında Acil Destek Kredisi verilecek.

Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi, işletmelerin hızlı bir şekilde finansmana erişimini hedefliyor. Kredi üst limiti 250 bin lira olan program, 36 ay vadeli olacak.

FAİZİN TAMAMINI KARŞILAYACAK

Krediden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi’nden yararlanabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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