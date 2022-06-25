Kösedağ Savaşı önemi ve özeti

Bir tarafta büyük bir yıkıma sebep olurken; öte yandan Anadolu’da yeni devletlerin filizlenmesine öncülük etmiş olan Kösedağ Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kösedağ Savaşı’nın tarihi kaçtır? İşte detaylar…
Kösedağ Savaşı Kimler Arasında Olmuştur?
1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev komutasındaki Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında olmuştur. Savaşın neticesinde Anadolu Selçuklu yenilmiş ve Moğol egemenliği altına girmiştir.
Kösedağ Savaşı Özeti
Anadolu Selçuklular ile Harezmşahlar arasında gerçekleşen Yassı Çemen Savaşı’nın neticesinde Harezmşahlar Devleti yenilmiş ve tarih sahnesinden silinmişlerdi. Harezmşahlar’ın yıkılması, Anadolu Selçuklular ile Moğollar arasındaki tamponun ortadan kalkması anlamına geliyor ve Anadolu coğrafyası, olası bir Moğol istilasına karşı savunmasız durumda kalıyordu.
Anadolu’ya gerçekleşecek olan Moğol – İlhanlı saldırısından önce Anadolu Selçuklular zor bir dönemden geçiyorlardı. Başarılı bir hükümdar olan Alaeddin Keykubad’ın ölümü sonrası tahta oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmişti. 16 yaşında hükümdar olan Gıyaseddin Keyhüsrev’in tecrübesizliği ve askeri yetersizliği, Moğolların gözlerini Anadolu’ya dikmesine olanak sağlamıştı. Aynı zamanda Doğu Anadolu’da başlayan Babai Ayaklanması da Anadolu Selçukluları güçsüz göstermiş; bu durum Moğollar açısından, Anadolu’nun istilası için bulunmaz bir fırsat haline gelmişti.
1241 senesinde, Anadolu Selçuklular üzerine harekete geçen Moğol ordusunun ilk hedefi Erzurum’du. Erzurum’da çok büyük bir dirençle karşılaşmadan kenti ele geçirdiler. Bunun üzerine Anadolu Selçuklular, yaklaşık 80 bin kişilik orduyla Sivas’a hareket ettiler. Sivas’ta konuşlanarak Sivas’a doğru yürüyüşe geçen Moğolları beklemeye başladılar.
Kösedağ Savaşı’nın tarafları, 3 Temmuz 1243’te, bugün Sivas’a bağlı olan Kösedağ’da karşı karşıya geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında olan bu savaşı Anadolu Selçuklular kaybetti ve Moğollara vergi ödemeyi kabul ederek, Moğol kontrolü altına girmek zorunda kaldılar.
Kösedağ Savaşı Nedenleri
- Moğol – İlhanlı Devleti’nin yayılmacı politikası ve büyük bir imparatorluk kurma amacı.
- Gıyaseddin Keyhüsrev’in tecrübesizliği.
- Babai İsyanı’nın ortaya çıkışı ile birlikte Anadolu Selçukluların güç kaybetmesi.
- Zengin Anadolu kentlerinin, Moğollar için yağmalamaya müsait yapısı.
Kösedağ Savaşı Sonuçları
Anadolu’ya yönelik gerçekleşen Moğol istilası ve ardından yaşanan Kösedağ Savaşı’nın sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
- Moğol egemenliğine giren Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış süreci başladı.
- Sivas, Kayseri ve Erzincan gibi Anadolu şehirleri Moğol işgaline uğradı ve yağmalanarak tahrip edildi.
- Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla beraber, Anadolu’daki siyasi birlik bozuldu.
- Moğol istilası sonucu batıya yönelen Türkmenler, Batı Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırdılar.
- Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmen Beyleri üzerindeki etkisi azaldığı için, bu beyler bağımsızlıklarını ilan etti ve Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi başladı.
Kösedağ Savaşı Sonrası Kurulan Beylikler
1243 Kösedağ Savaşı’nın kaybedilmesiyle birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti kendisine bağlı olan uç beylikleri üzerindeki denetim gücünü kaybetmiştir. Yaşanan bu siyasi boşluk, beyliklerin birer bağımsız devlet olarak ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır.
Kösedağ Savaşı sonrası kurulan beylikler, kuruldukları yer ve tarihlerle birlikte şu şekildedir:
- Osmanoğulları Beyliği (1299 – Söğüt/Domaniç)
- Candaroğulları Beyliği (1292 – Kastamonu/Sinop)
- Dulkadiroğulları Beyliği (1339 – Elbistan)
- Ramazanoğulları Beyliği (1325 – Adana)
- Germiyanoğulları Beyliği (1300 – Kütahya)
- Karamanoğulları Beyliği (1256 – Konya)
- Aydınoğulları Beyliği (1308 – Aydın)
- Menteşeoğuları Beyliği ( 1280 – Muğla)
- Karesioğulları Beyliği (1297 – Balıkesir)
- Saruhanoğulları Beyliği (1302 – Manisa)
- İnançoğulları Beyliği (1261 – Denizli)
- Hamitoğulları Beyliği (1301 – Eğirdir)
- Eretnaoğulları Beyliği (1328 – Sivas)
Kösedağ Savaşı Önemi
1243 tarihinde yaşanan Kösedağ Savaşı’nın önemi, Anadolu’nun siyasi yapısını kökten değiştiren bir hadise olmasından ileri gelmektedir. Öyle ki; Kösedağ Savaşı sonrası kurulan beylikler denildiğinde birçoğumuzun zihninde, 622 sene var olmuş, üç kıtaya yayılarak cihan devleti olma iddiasını son ana kadar sürdürmüş olan Osmanlı Devleti canlanacaktır. Tek başına bu bile, Kösedağ Savaşı’nın önemi hususunda bizlere gerekli bilgiyi vermektedir.
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