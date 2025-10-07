Kos'ta sinema zirvesi

3 - 8 Ekim 2025 arasında gerçekleştirilen Ege kıyılarında sinemaya adanmış bir haftaya ev sahipliği yapan Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF); her geçen gün farklı bir kültürün, başka bir coğrafyanın görsel zenginliği ile Bodrum'u sinemanın evrensel diliyle buluşturuyor.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Muğla ve Bodrum’un yerel yönetimleri ile Kos Adası Belediyesinin ortaklaşa katkısıyla hayata geçirilen festival; yalnızca bir film etkinliği olmanın ötesine geçiyor, Türkiye ile Yunanistan arasında bir sinema köprüsü oluşturuyor. Bu sanatsal köprü, Akdeniz’in kadim medeniyetlerini sinema aracılığıyla birbirine yakınlaştırıyor, sınırları aşan bir estetik ve düşünce alanı yaratıyor.

Bodrum Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Kos Sinema Buluşması Etkinliği, festivalin çok kültürlü vizyonunu somutlaştıran özel bir gün olarak hafızalarda yer etti.

Kos turunda, festival jürisinden Fadik Sevin Atasoy, Hülya Uçansu ve Reza Mirkarimi’nin de yer aldığı seçkin yerli ve yabancı konuklar, Bodrum Limanı’ndan Turkish Sealines gemisi ile geçtikleri adada Kos Belediyesi ve Kos Müslümanları Kardeşlik Derneği temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sıcak ve samimi karşılama, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmanın sembolü niteliğindeydi.

Kos Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği daveti aynı zamanda her iki ülkenin sinema sektörünün kaynaşma noktası oldu. Yemekten sonra, Kos’un simgesi haline gelen küçük elektrikli trenle gerçekleştirilen ada turu sayesinde misafirler, adanın tarihi dokusunu ve mimari mirasını yakından görme fırsatı buldu. Festivalin sektörün güçlenmesi misyonu ile başladığı yolculukta; Bodrum Cinemarine salonlarında 13'üncü kez yapılmakta olan CineBodrum Sektör Zirvesi’nin yanı sıra adada, Türkiye - Yunanistan Ortak Yapım Platformu’nun temellerini atmak üzere Türkiye - Yunanistan Sinema Buluşması gerçekleştirildi. Türkiye - Yunanistan Proje Geliştirme Koordinatörü Anna Maria Aslanoğlu tarafından moderasyonu yapılan toplantıya, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünü temsilen Muhammet Faruk Karahan, TRT Ortak Yapımlarını temsilen Esra Demirkıran, Yunanistan Film Merkezi ortak yapımlar departmanı temsilcileri, Yunanistan’dan yapımcılar Nikolas Alavanos ve Kostandinos Koukoulis, Türkiye’den yapımcılar Elif Dağdeviren, Biket İlhan, Vildan Erşen ve zoom üzerinden her iki ülkeden de birçok yapımcı katıldı.

Türk ve Yunan yapımcılar; ortak yapımları geliştirme, yapım ve dağıtım iş birliklerinin nasıl sürdürülebilir bir şekilde hayata geçebileceğine dair fikirlerini dile getirdiler. Festival yönetimi iki ülkenin Kültür Bakanlıkları ve ilgili mercilerine sunmak ve süreci kurumsal bir iş birliğine dönüştürmek üzere gönüllü bir sorumluluk üstlendi. Her iki tarafın da destek verdiği bu girişimin, yakın zamanda açıklanacak bir yol haritası ile ilgili mercilere ve sektöre duyurulması planlanıyor. Günün kapanışı ise oldukça anlamlı bir sinema gecesiyle taçlandı. Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı Bi Umut filmi, oyuncularından Hülya Duyar, Yüşra Geyik ve Bahtiyar Engin'in de katılımıyla Kos Belediyesi'nin düzenlediği törenin ardından Kos Orfeos Açık Hava Sinemasında dünya ilk gösterimini yaptı. Törende yapım ekibi ve oyuncular plaketlerini alırken, film gösterimi Yunan ve Türk seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.