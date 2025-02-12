Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kırkgöz'ün Antalya'nın su kaynağı olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Piknik alanında bulunan noktaya gidenler, çöplerini göle atmaları nedeniyle bir kirlilik oluştu. Üst tarafta bulunan kısım uyarıların ardından önlemler alınarak ASAT tarafından kapatıldı. Burada zaman zaman dalışlar yapıp kirliliği gözlemliyoruz. Yapılaşma ise Kırkgöz'e doğru gidiyor. Su kaynaklarının üzerine yapılaşma yapılması son derece yanlış. Belli bölgeleri doldurup, yapılaşma yapıldığını duyduk. Tamamen korunması gereken bir alan. Bu alanlar bizim su kaynaklarımız" dedi.